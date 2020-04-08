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Duyarlı esnaftan Gıda Bankası’na malzeme

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yardım kampanyası çağırısına ilk cevap hayırsever esnafı Nuri Şengül’den geldi. Şengül, Gıda Bankasına un ve temizlik malzemelerini bağışladı.

Duyarlı esnaftan Gıda Bankası’na malzeme

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yardım kampanyası çağırısına ilk cevap hayırsever esnafı Nuri Şengül’den geldi. Şengül, Gıda Bankasına un ve temizlik malzemelerini bağışladı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 21:20
Duyarlı esnaftan Gıda Bankası’na malzeme

Çorum'da esnaflık yapan Nuri Şengül, milli dayanışma ve yardım kampanyasına katkıda bulunmak ve herkese örnek olması amacıyla Gıda Bankasına gelerek yardımları teslim etti. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan tarafından kabul edilen yardım içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 500 temizlik seti ve 200 de 5’er kg’lık un bulunuyor.

Koronavirüs nedeniyle ülke olarak zor zamanlardan geçtiklerini ifade eden hayırsever esnaf Nuri Şengül, “Cumhurbaşkanımızın milli dayanışma ve yardım kampanyası ilan etmesinin ardından Çorum Belediyesi Gıda Bankasına bağışta bulunmaya karar verdik. Elimizden geldiği kadarıyla devletimize ve insanlarımıza yardım etmek istedik. Biz bize yeteriz.” diye konuştu.

Yaptığı örnek davranıştan dolayı Nuri Şengül’e teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da Türkiye'nin virüsle mücadele sürecinde önemli bir misyonu üstlenen Çorum Belediyesi Gıda Bankasına yardımda bulunmak isteyenlerin ilgisinin arttığını söyledi. Candan, “Bugün bu çerçevede Gıda Bankamıza 500 takım hijyen seti ve 200 adet 5kg'lik un bağışlayan değerli esnafımız Nuri Şengül'e tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu dönemde bu tip yardımlara olan ihtiyacımız açık. Toplumsal alanda bu süreci en kolay geçirmemiz için hemşehrilerimizden bu sürece katkı yapmalarını bekliyor, yardım yapan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)

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