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Duyar: “İnsan yaşamı her şeyin önünde gelir”

14 Mart Tıp Bayramı, Özel Elitpark Hastanesi’nde pasat kesilerek kutlandı.

Duyar: “İnsan yaşamı her şeyin önünde gelir”

14 Mart Tıp Bayramı, Özel Elitpark Hastanesi’nde pasat kesilerek kutlandı.

15 Mart 2020 Pazar 21:00
Duyar: “İnsan yaşamı her şeyin önünde gelir”

Özel Elitpark Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Beyin Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Duyar, “İnsan yaşamını her şeyin üstünde tutan hekim arkadaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutlarım” dedi.

Elitpark’ın “sağlıklı yaşamın adresi” olduğunu ifade eden Dr. Mehmet Duyar, “önce insan, önce sağlık” prensibini benimseyen bir kadroya sahip olmaktan duyduğu mennuniyeti dile getirerek, çalışanlarının gösterdiği gayret ve özveri ile bugünlere başarı ile geldiklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

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