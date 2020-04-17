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Düvenci’ye midibüs

Düvenci Belediyesi araç filosuna yeni bir araç daha ekledi. Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, taşıma hizmetinde kullanılmak üzere bir tane sıfır midibüs aldıklarını söyledi.

Düvenci’ye midibüs

Düvenci Belediyesi araç filosuna yeni bir araç daha ekledi. Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, taşıma hizmetinde kullanılmak üzere bir tane sıfır midibüs aldıklarını söyledi.

17 Nisan 2020 Cuma 21:26
Düvenci’ye midibüs

Düvenci Belediyesi taşıma hizmetinde kullanmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden Otokar marka sıfır midibüs satın aldı. Maliyeti 455 bin TL olan aracın 29+1 kişi kapasiteli olduğunu belirten Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, amaçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Aracın belde halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Yalçın, alınmasında katkısı olan AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya da teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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