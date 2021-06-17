Son Dakika

Duvarları renklendiriyor 

Çorum’un tanınmış kişiliklerinden, fotoğrafçı-gazeteci Özgür Kolukısa’nın kızı, görsel sanatlar öğretmeni-ressam Gülden Kolukısa, Millet Bahçesi’ni duvar resimleriyle renklendirdi. 

Güncel 17.06.2021, 22:53
39
Duvarları renklendiriyor 

Gülden Kolukısa, Millet Bahçesi’nde yeni hizmete açılan Waffle ve Kumpir dükkanlarının duvarlarına grafiti çalışmaları yaptı. 
Gençlere yönelik eğlenceli faaliyetler için kendisine bu güzel fırsatı sunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a minnettar olduğunu söyledi. 
Ülke genelinde 10 kişisel sergi açan Gülden Kolukısa, karikatür ve duvar grafiti çalışmaları yapıyor. 
(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
az bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@