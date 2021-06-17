Duvarları renklendiriyor
Çorum’un tanınmış kişiliklerinden, fotoğrafçı-gazeteci Özgür Kolukısa’nın kızı, görsel sanatlar öğretmeni-ressam Gülden Kolukısa, Millet Bahçesi’ni duvar resimleriyle renklendirdi.
Güncel 17.06.2021, 22:53
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Gülden Kolukısa, Millet Bahçesi’nde yeni hizmete açılan Waffle ve Kumpir dükkanlarının duvarlarına grafiti çalışmaları yaptı.
Gençlere yönelik eğlenceli faaliyetler için kendisine bu güzel fırsatı sunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a minnettar olduğunu söyledi.
Ülke genelinde 10 kişisel sergi açan Gülden Kolukısa, karikatür ve duvar grafiti çalışmaları yapıyor.
(Haber Merkezi)
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