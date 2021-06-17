Duvarları renklendiriyor 

Gülden Kolukısa, Millet Bahçesi’nde yeni hizmete açılan Waffle ve Kumpir dükkanlarının duvarlarına grafiti çalışmaları yaptı.

Gençlere yönelik eğlenceli faaliyetler için kendisine bu güzel fırsatı sunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a minnettar olduğunu söyledi.

Ülke genelinde 10 kişisel sergi açan Gülden Kolukısa, karikatür ve duvar grafiti çalışmaları yapıyor.

(Haber Merkezi)