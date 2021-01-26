Duvara vurduğu tüfek ateş aldı, kendi ve arkadaşı yaralandı

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesinde gece kondu bir evin bahçesinde meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin Ç. arkadaşı Erkan S. ile birlikte babası İbrahim Ç.'nin evine gitti. Baba ve oğlu arasında çıkan tartışma sırasında Hüseyin Ç., babasının elindeki tüfeği alarak duvara vurdu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Hüseyin Ç. ve arkadaşı Erkan S.’ye isabet etti. İhbar üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Hüseyin Ç. ve Erkan S., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası polis, İbrahim Ç.’yi ifadesini almak üzere polis karakoluna götürdü. Olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.