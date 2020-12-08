“Dutludere Sulama Projesi 40 milyon lira katkı sağlayacak”

Güvercinlik Köyü'ndeki mera ıslah projesinin açılışında konu hakkında bilgiler veren Milletvekili Kaya, Dutludere sulama projesinin müteahhit firmanın batmasından dolayı uzunca bir süredir tasfiye işlemlerinin devam ettiğini, bunun tamamlanması ile birlikte yeniden projelerinin çizilerek, bu projenin 45 bin dönümlük araziyi sulayacağını ve bölgeye 40 milyon lira katkı sağlayacağını söyledi.

Milletvekili Kaya, “Bölgemiz için önemli olan Dutludere sulama projemizi 2011 yılında ihale etmiştik müteahhit firmanın batmasından dolayı uzunca bir süredir tasfiye işlemleri devam ediyordu. Alacakları ödedik. Yeniden planları çizdiriyoruz. 2021'in Haziran-Temmuz ayında sulama projesi ihale edilecek. 45 bin dönümlük araziyi sulayacağız. Osmancık'a, Dodurga'ya ve Laçin'e yıllık katkısı 40 milyon liradır. Bu da ilçelerimiz için önemli bir değer olacaktır” şeklinde konuştu.

“TÜNELLER İLE YOL ÇALIŞMASINI DA BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Kırkdilim tünelleri ile birlikte 2021 yılının sonunda Çorum-Osmancık yolunu da tamamlamayı amaçladıklarının altını çizen Milletvekili Kaya, “Muhtarlarımızdan köylülerimizden ricamız şu müteahhit firma yolu hızlı şekilde yapsın bir şey demeyelim. Yola giden arsalarımız parsellerimiz belli onların paralarını devletimiz ödüyor. Dava yoluyla ya da uzlaşma yoluyla. Kimse muaraza çıkartmasın yol durmasın” dedi.

Milletvekili Kaya, Osmancık Güvercinlik Köyü'ndeki mera ıslah projesinin açılışında konu hakkında şu bilgileri verdi:

“Çorum-Osmancık yolunu yaptırıyoruz. Yolun bir bölümünü açtık ikinci bölümüne başlayacağız. İkinci bölümüne başlayınca bir takım kamulaştırma sıkıntılarımız var. Muhtarlarımızdan köylülerimizden ricamız şu müteahhit firma yolu hızlı şekilde yapsın bir şey demeyelim. Yola giden arsalarımız parsellerimiz belli onların paralarını devletimiz ödüyor. Dava yoluyla ya da uzlaşma yoluyla. Kimse muaraza çıkartmasın yol durmasın. Hızlı bir şekilde 2021 yılının sonunda tünelleri bitirdiğimizde yolu da bitirelim. Bir sıkıntısı olan da bize ulaşsın. Firma ile görüşürüz çeltik kanalları yapılacaksa onlar başka işler yapılacaksa onları görüşürüz. Yolun bir an önce hızla devam etmesi için sizin de katkı sunmanızı rica ediyoruz. Devlet bu güne kadar kimsenin parasını zayi etmedi. Bundan sonra da ödeyecektir. Yolun yapımına bunun için hepimiz katkı sunacağız.” (Haber Merkezi)