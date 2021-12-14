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“Dutludere projesi tamamlansın, araziler suyla buluşturulsun”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’un en büyük tarımsal sulama projesi olan, Osmancık, Dodurga ve Laçin ilçelerinin köyleriyle birlikte 69 bin dekar araziyi suyla buluşturacak Dutludere projesinin söz verilmesine rağmen 10 yıldır tamamlanamadığını belirterek, verimli arazilerin bir an önce suya kavuşturulmasını istedi.

Güncel 14.12.2021, 19:15
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“Dutludere projesi tamamlansın, araziler suyla buluşturulsun”

Projenin ekonomiye yıllık 40 milyon liralık katkı sağlayacağına dikkati çeken Tahtasız, verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı Çorum çiftçisinin 10 yılda 400 milyonluk gelirden mahrum bırakıldığını söyledi.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ve bazı parti yöneticileriyle birlikte Dutludere sulama sahasında incelemelerde bulundu.
Kanalın Osmancık’a 10 km. kala bir mesafede bulunduğunu ve yarım bırakıldığını dile getiren Tahtasız, “Ülkemiz ve bölgemiz büyük bir kuraklıkla baş başa. Eğer bu proje tamamlanmazsa çiftçinin ürün kaybı daha da artacaktır. Çiftçi için, üretici için olmazsa olmaz olan Dutludere projesi en kısa zamanda tamamlanarak araziler suyla buluşturulmalıdır” diye konuştu.
Proje hayata geçirildiğinde; Dodurga, Laçin, Berk Köyü, Kumbaba, Kızılırmak sahil şeridi (sağ taraf), Dutludere, Gökgözler, Kargı, Güvercinlik, Girinoğlan, Ören, Karapınar, Temençe, Damatoğlu köyleri, Çiftlikler Mahallesi, Gökbel bağları suya kavuşmuş olacak” dedi. 
69 BİN DEKAR ALANI SULAYACAK PROJE 
10 YILDIR YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ
Tahtasız, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
“Devlet Su İşleri 54. Şube Müdürlüğü bünyesinde 6 Haziran 2011 tarihinde ihalesi yapılan, o günkü bedelle 40 milyon lira olan Dultudere projesi, 69 bin dekar alanı sulayacaktı. 
Osmancık, Laçin, Dodurga ilçelerimizin köylerinin arazilerini sulayacak olan proje, 10 yıldır tamamlanamadı. 99 km. olan ana kanal, 90 km. uzunluğunda da yedek ve tersiyer şebeke yapılacaktı.
24 Şubat 2018 tarihinde yüzde 47’sinin tamamlandığı açıklanan proje, 2022 yılına gelmemize rağmen henüz tamamlanmadı. 23 Şubat 2014 yılında firmanın iflas erteleme istemesiyle 69 bin dekar arazinin suyla buluşması tam 10 yıldır yılan hikâyesine dönüştü.
20 Ekim 2020 tarihinde yaptığımız incelemenin ardından yetkililere seslenerek projenin bir an önce tamamlanmasını ve arazilerin suyla buluşturulmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini istemiştik. Yarım kalan proje için AKP Milletvekili Oğuzhan Kaya, 16 Ocak 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle yaptığı görüşmede 15 Şubat’ta yeniden ihale yapılacağını duyurdu. AKP milletvekilleri, Dultudere ile ekonomiye de yıllık 40 milyon liralık katkı sağlayacağını açıkladı. Ancak beklenen ihale 2021 yılında yine yapılmadı. 
DSİ Müdürü ile yaptığımız görüşmede ise projenin halen etüt çalışmasının yapıldığı, ancak 9 bin dekar arazinin sulanabildiği söylenmiş ve 2022 Mart ayında ihalenin tekrarlanacağı ifade edilmiştir.”
“ÜRETİCİLER, 10 YILDA 400 MİLYONLUK GELİRDEN MAHRUM KALDI”
“3 ilçedeki çiftçilerimiz zamanında bitirilemeyen proje ile 10 yılda 400 milyon liralık gelirden mahrum bırakılmış, yani zarar etmiştir. 
Yeni ihale bedelinin ise 300 milyon liranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 
CHP olarak tüm yarım kalan tarımsal sulama ve diğer yatırımların takipçisi olacağız.
Yetkililere tekrar çağrıda bulunuyoruz. Lütfen kamuoyunu ve üreticilerimizi bugün – yarın diyerek daha fazla oyalamayın. Verilen sözlerin yerine getirin, söz verirken de tartıp-düşünerek söz verin. 
10 yılda ancak yüzde 50’si tamamlanan ve üretici için hayati önem taşıyan proje bir an önce bitirilmeli ve verimli araziler suya kavuşturulmalıdır.” (Haber Merkezi) 
 

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