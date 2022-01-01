Düştü düşecek hiç kimsenin umurunda bile değil!

Yavruturna Mahallesi, 1. Kulaksız Sokak’ta bulunan metruk bina, çevre sakinlerine büyük korku salıyor. Zaman zaman binadan kopan parçalarının yoldan geçen yaya ve araçların üzerine düşmesi üzerine Çorum Belediyesi tarafından tedbir amaçlı olarak etrafı sac ile kapatılsa da, tehlike halen devam ediyor.

Son günlerde metruk binadan zaman zaman seslerin geldiğini belirten bazı çevre sakinleri bu seslerin binanın çökmesine yada duvar kısımlarında kopmaların olabileceğini belirterek yetkililerin hızlı bir şekilde önlem almalarını istediler.

(Yusuf ÇINAR)