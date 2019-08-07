Düşerek yaralandılar

Alınan bilgiye göre Çorum’un Alaca İlçesi’ne bağlı Denizhan Mahallesi’nde yaşanan olayda H.D isimli kişi boks makinasına yumruk attığı esnada, dengesini kaybetmesi neticesinde düşerek hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Yaralı kişi Alaca Devlet Hastanesi’ne tedavi altına alındı.

Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Yenihayat Mahallesi’nde ise iki iş kazası yaşandı.

Alınan bilgiye göre mahalle içinde bulunan bir işyerinde çalışan T.E isimli kişi kamyon üzerinden ayağının kayması neticesinde düşerek hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Yaralı kişi Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavisine müteakip taburcu edildi.

Aynı mahallede başka bir işyerinde ise Ö.Ü isimli kişi temizlik yaptığı esnada gözlerinin kararması neticesinde düşerek yaralandı. Yaralı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazalarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)