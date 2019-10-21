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Düşerek yaralandılar

Çorum’da çok sayıda kişi düşerek hastanelik oldu.

Düşerek yaralandılar

Çorum’da çok sayıda kişi düşerek hastanelik oldu.

21 Ekim 2019 Pazartesi 19:17
Düşerek yaralandılar

Alınan bilgiye göre Sungurlu Hacettepe Mahallesi’nde Ş.E.Y isimli kişi ayağının takılması sonucu düşerek hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Bahçelievler Mahallesi’nde ise Ö.H.G isimli çocuk okul bahçesindeki kaydıraktan düşerek yaralandı. Hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanan çocuk Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum’un Bayat İlçesi7ne bağlı Kalınpelit Köyü’nde ikamet eden İ.T (60) isimli kişi ise bahçesinde temizlik yaptığı sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle dengesini kaybederek yerde bulunan demir parçasının üzerine düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı kendi imkânları ile geldiği Çankırı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Akçakoyun Köyü’nde ikamet eden R.Ö (75) ise köy içerisinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı, Mecitözü Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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