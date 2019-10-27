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“Düş Yakamdan” büyük ilgi gördü

Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu’nun yazdığı, usta yönetmen Nesimi Kaygusuz tarafından yönetilen Düş Yakamdan isimli oyun Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelendi.

“Düş Yakamdan” büyük ilgi gördü

Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu’nun yazdığı, usta yönetmen Nesimi Kaygusuz tarafından yönetilen Düş Yakamdan isimli oyun Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelendi.

27 Ekim 2019 Pazar 21:10
“Düş Yakamdan” büyük ilgi gördü

Sahnelerin ve ekranın sevilen oyuncuları Can Atak, Filiz Uysal ve Ufuk Bostancı’nın rol aldığı oyunu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, oyunun yazarı Mustafa Arıkoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.

Geçtiğimiz tiyatro sezonunun en çok izlenen komedi oyunlarından olan ve tüm seansları kapalı gişe sahnelenen “Düş Yakamdan” oyununun dekor tasarımı Cenk Oral’a, kostüm tasarımı Gökçe Şener’e, ışık tasarımı Çetin Atay’a ait. Oyunun müzikleri ise Efe Ünal imzasını taşıyor.

İki günde 3 seans halinde sahnelenen oyunun konusu şöyle: Çok zengin ama mutsuz bir çift, yolunda gitmeyen evliliklerini kurtarmak için çıktıkları tatilde, bindikleri uçağın düşmesi sonucunda ıssız bir adada mahsur kalırlar. Çiftimiz, bir yandan hayatta kalmanın çarelerini ararken diğer yandan da evliliklerini sorgulamak ve birbirlerini tanımak için bolca vakit bulurlar. Düş Yakamdan, kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanları ve aynı evde yaşarken yabancılaşan aileleri anlatılıyor.

(Erkan BAYATLI)

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