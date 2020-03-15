Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95605
ALTIN
311.554
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7873
EURO
7.0130

Duruşmalar ertelendi

Hakim ve Savcılar Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar harici duruşma ve keşiflerin ertelenmesine karar verdi.

Duruşmalar ertelendi

Hakim ve Savcılar Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar harici duruşma ve keşiflerin ertelenmesine karar verdi.

15 Mart 2020 Pazar 17:42
Duruşmalar ertelendi

HSK tarafından yapılan açıklamada, “Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı açıklamada koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre 100'den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçtiği belirtildi. DSÖ’nün virüs için küresel risk seviyesini “yüksekten” “çok yüksek” seviyesine çıkardığı ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edildiği ifade edilen açıklamada Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi uyarınca yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkur kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi istendi.

(İHA)

İlgili Haberler
Jandarma’dan kadınlara çiçek
Jandarma’dan kadınlara çiçek
YRP kadınları kutladı
YRP kadınları kutladı
“Şiddeti önleyici kalıcı tedbirler hayata geçirilmelidir”
“Şiddeti önleyici kalıcı tedbirler hayata geçirilmelidir”
Milletvekili Ceylan’dan ‘Tıp Bayramı’ kutlaması
Milletvekili Ceylan’dan ‘Tıp Bayramı’ kutlaması
Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildi
Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildi
Kamu binalarında da dezenfekte çalışması
Kamu binalarında da dezenfekte çalışması
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim