Duruşmalar ertelendi

HSK tarafından yapılan açıklamada, “Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı açıklamada koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre 100'den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçtiği belirtildi. DSÖ’nün virüs için küresel risk seviyesini “yüksekten” “çok yüksek” seviyesine çıkardığı ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edildiği ifade edilen açıklamada Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi uyarınca yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkur kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi istendi.

(İHA)