Dursun Kaplan’ı toprağa verdik 

Şahizen Kaplan’ın eşi, kuran kursu öğretmeni Feryal Demir, öğretmen İlyas Kaplan, öğretmen Zehra Yeğin ve Anadolu Ajansı’nda görev yapan gazeteci Enes Kaplan’ın babaları olan Dursun Kaplan’ın, koronavirüs teşhisi nedeniyle yaklaşık üç haftadır tedavi gördüğü, son günlerde ise durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Dursun Kaplan’ın cenazesi, 29 Ocak 2022 Cumartesi günü Alaca Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazından sonra Alaca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaplan’ın cenaze namazına ve defin törenine, Çorum’dan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve Çorum Müftülüğü’nden bazı yöneticilerle din görevlileri katıldı.

Protokolden hiç kimsenin cenazede bulunmaması dikkat çekti.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

