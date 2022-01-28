Dursun Kaplan'ı kaybettik
Gazeteniz ÇORUM HABER'in köşe yazarlarından, Çorum eski Müftüsü Dursun Kaplan'ın korona nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde bu akşam (28 Ocak 2022 Cuma) saat 22.30 sularında hayatını kaybettiği haber alındı.
Güncel 28.01.2022, 23:50 29.01.2022, 00:13
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AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Dursun Kaplan'ın cenazesinin yarın (29 Ocak 2022 Cumartesi) Alaca'da ikindi namazından sonra toprağa verileceğini bildirdi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Diyanet İşleri camiasına başsağlığı diler.
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