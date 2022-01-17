Dursun Belli Bayan Kuaför Salonu’na görkemli açılış 

Bahçelievler Şenyurt 2. Sokak’taki Dursun Belli Bayan Kuaför Salonu’nun açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ve çok sayıda davetli katıldı.

Uzun yıllardır bayan kuaförü olarak hizmet verdiğini belirten belirten Dursun Belli, modern biçimde dizayn edilen ve son teknoloji makine-ekipmanlara sahip olan yeni işyerinde, Çorumlu bayanlara saç kesiminden makyaja kadar her türlü hizmeti vereceklerini söyledi.

(Aliye ÖNCEL)

