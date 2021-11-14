Durmaz: “Esnaf ve sanayicinin yanında olmayı sürdüreceğiz”

MHP Genel Merkezi tarafından başlatılan Otel’de “Adım Adım 2023 il il Anadolu buluşması” kapsamında Çorum’a gelen Sadir Durmaz ve beraberindeki Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MYK üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Kürşat Azkur ve MYK Üyesi Sezer Yozgat, ilimizde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile diğer oda başkanları ile de biraraya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, esnaf ve sanayicinin sorunlarını da yerinde dinleme imkanı buldu.

Çorumlu esnaf ve sanayicilerin sorunlarını not ederek TBMM gündemine getireceklerini söyleyen Durmaz, ülkenin üreterek büyüyeceğini, Cumhur İttifakı olarak her zaman üretici, esnaf sanatkar ve sanayicinin destekçisi olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurguladı.

MHP heyeti TSO ve ÇESOB’da düzenlenen toplantıların ardından kent içinde de esnaf ziyaretlerinde bulunarak hem esnafla görüştü hem de pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntılara yönelik taleplerini yerinde dinleme imkanı buldu.



(Volkan SINAYUÇ)