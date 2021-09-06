Durmaz: “Bakan değişmekle eğitimin sorunu çözülmez”

Milli eğitimde ciddi bir reforma ihtiyaç olduğunu kaydeden Durmaz, “AK Parti iktidarında 8 tane Milli Eğitim Bakanı değişti. Her gelen bakan gideni eleştirdi. Bakan değiştirmekle bu sorun düzelmez, yolda kalan bozuk arabanın şoförünü değiştirmekle yol alınmaz arabanın değişmesi lazım.

Önce eğitime kendi inanç değerlerimiz üzerinden başlamalıyız. Vatan sevgisini, bayrak sevgisini, kendi tarihimizi kendi kutsallarımızı, hakkı, adaleti, insan sevgisini ve yaratılmışlara saygıyı öğretmemiz lazım. Bunların gerçekleşmesi içinde ahlak ve maneviyata öncelik vermemiz lazım. Bir kere çocuklarımıza, yaratıcısına imanı, Allah ve peygamber sevgisini öğreterek, yaratana karşı sorumluluklarını ülkesine milletine ve insanlığa karşı sorumluluklarının olduğunu öğretmemiz lazım” dedi. (Haber Merkezi)

