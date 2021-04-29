Duran Koçak hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanamasından dolayı bir süredir Özel Elitpark Hastanesi’nde tedavi gören Duran Koçak, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün Elitpark Hastanesi morgundan alındıktan sonra saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde bir tören düzenlenecek. Duran Koçak’ın cenazesi Çorum Merkez Çayhatap Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)