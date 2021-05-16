Duran İrdeli toprağa verildi

Çorum Merkez İsmail Kakaç İlkokulu’nda öğretmen olarak görev yapan, önümüzdeki birkaç ay içerisinde de emekli olmayı planlayan Duran İrdeli, hayatını kaybetti.

Eğitim-İş Sendikası’nın kurucularından ve eski başkanlarından olan Duran İrdeli, mütevazi kişiliği, sıcak kalpli ve sevgi dolu yüreği, Atatürkçü kişiliği ile halk arasında ve eğitim camiasında sevilen, saygı gören bir isimdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören İrdeli, kısa bir süre önce tedavi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İrdeli, yoğun bakımdan çıkamayarak vefat etti.

Ramazan Bayramının birinci günü sabaha karşı gelen acı haber, sevenlerini üzüntüye boğdu.

Satı İrdeli’nin eşi, Eczacı Seda ile Amasya Üniversitesi’nde kütüphaneci olarak görev yapan Duygu’nun babası olan Duran İrdeli’nin vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Laçin İlçesi’nin Gökgözler Köyü’nde toprağa verildi.

Dede Şahin Polat’ın önderliğinde gerçekleştirilen cenaze törenine; Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi İlhan Yaşar, Eğitim-İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, Eğitim-İş yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, mücadele arkadaşları ile yakınları katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm eğitim camiasına baş sağlığı diler. (Haber Merkezi)