Duran Cesur’un acı günü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eski İl Müdürü Duran Cesur'un eşi Gülümser Cesur, hayatını kaybetti.

Eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Duran Cesur, “Kıymetli eşim Gülümser Cesur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Üzüntülü günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak acımızı paylaşan, bizzat cenaze törenine katılan, telefon ile arayarak başsağlığı dileyen, taziyelerini bildiren devlet büyüklerimize, il ve ilçelerden gelip katılan dostlarımıza, komşu ve akrabalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin de geçmişlerinin mekanları cennet olsun. Selam ve saygılarımla” görüşüne yer verdi.

ÇORUM HABER merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, başta eşi Duran Cesur olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

