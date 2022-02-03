Duran Cesur yeniden SGK İl Müdürü oldu
Çorum’un Osmancık İlçesi’nde SGK Müdürü olarak görev yaparken, 5 Mart 2019 tarihinde Çorum SGK İl Müdürlüğü görevine atanan Sungurlulu Ömer Tök görevden alınırken, yerine eski SGK İl Müdürü Duran Cesur’ur atamasının gerçekleştiği öğrenildi.
Güncel 03.02.2022, 18:37
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Çorum SGK İl Müdürlüğü görevini yıllardır yaptıktan sonra 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimler kapsamında istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Yozgat Sarıkaya Belediye Başkan Adayı olan Duran Cesur’un yeniden SGK İl Müdürlüğü görevine döndüğü açıklandı.
Bilindiği gibi Duran Cesur’un ardından göreve gelen Ömer Tök’ün 03.11.2020 tarihinde asaleten ataması yapılmıştı. Ömer Tök, 03.02.2022 tarihi itibariyle görevden alındı.
(Haber Merkezi)
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