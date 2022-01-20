Duran Çelik'in annesi kazada hayatını kaybetti

Çorum'un tanınmış esnaflarından AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhammet Durak Çelik’in annesi vefat etti. Geçirdiği trafik kazası sonucu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Döndü Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Döndü Çelik’in cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.

