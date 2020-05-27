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Duran Canbolat’a yeni görev

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu’na (BASK) bağlı Bağımsız Yerel Hizmet Sendikası İl Temsilciliği görevine İl Özel İdaresi’nde Müdür olarak görev yapan Duran Canbolat’ın getirildiği belirtildi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:14
Duran Canbolat’a yeni görev

BASK İl Temsilcisi Hayati Çam konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Duran Canbolat’ın Bağımsız Yerel Hizmet Sendikası İl Temsilciliği görevine getirildiğini dile getirdi.

Türkiye’nin en büyük ikinci Ortadoğu ve balkanların en büyük birinci mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı biriminde kadro, vize, işçi işveren işlemlerini Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Devlet Personel Daire Başkanlığı nezdinde iş ve işlem işlemlerini yürüten Duran Canbolat’ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı emrinde iç ve dış satın alma birimlerinde de de çalıştığını belirten Hayati Çam açıklamasında “1992-2005 yılları arasında Mülga Köy Hizmetleri İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, 2005-2008 yılları arası İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü, 2008-2017 yılları arası Ortaköy, Uğurludağ Oğuzlar, Laçin İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü, 2017-2019 yılları arası Encümen Müdürlüğü görevleri yürütmüştür. Canbolat’ın Bağımsız Yerel Hizmet Sendikası İl Temsilciliğine getirilmesinden dolayı BASK il temsilciliği olarak başarılar diliyoruz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

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