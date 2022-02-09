Durakta unutulan çanta paniğe neden oldu

Olay, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi.

Durakta çantayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çanta üzerinde inceleme yaptı. Bu sırada çantanın sahibi geldi ve unuttuğunu söyledi. Polis genç kadının GBT sorgusunu yaptıktan sonra daha dikkatli olması yönünde uyarıda bulunup çantayı teslim etti.

(Yusuf ÇINAR)