'Durakta Matematik' projesi ödül getirdi

Otobüs duraklarına çeşitli matematik işlemlerinin ve formüllerinin yer aldığı afişleri asarak projeyi başlattıklarını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, böylesine özel bir projeye katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.



Duraklara astıkları matematik uygulamaları ile öğrencilerin otobüs beklerken de matematikle iç içe olmalarını sağladıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Desteklediğimiz bu çalışmayla öğrencilerimize matematiği öğretmenin yanında matematiği sevdirmeyi de amaçladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştirdiğimiz projemizin Avrupa’dan ödül alması bizleri çok mutlu etti. 15 Temmuz Fen Lisesi proje sorumlu öğretmeni Selda Tarhan ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Projenin büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Durakta Matematik Projemiz, Ulusal Kalite Etiketi Ödülünün ardından Avrupa Kalite Etiketi Ödülüne de layık görüldü” diye konuştu.





'Matematiği günlük yaşamın avantajı haline getirmek istedik'

Durakta Matematik Projesinin İl Koordinatörlüğünü yapan 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğretmeni Selda Tarhan, projenin kısa süre içerisinde çok beğenildiğini ve uluslararası bir proje haline geldiğini kaydetti.

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi 11-C sınıfı öğrencilerinin lise düzeyinde matematik konularını kendi çizimleriyle afiş tasarımı haline getirdiklerini belirten Tarhan, “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, projemize ilk günden itibaren sahip çıktı. Bizlere her türlü imkanı sundu. Belediyemiz tarafından baskıları yapılan bu afişler Çorum’daki otobüs duraklarına asıldı. Bu projeyle birlikte 7’den 70’e hayatımızda matematiğin saklandığı yerleri, eğlenceli çizimlerle yeniden keşfetmemizi, matematiği artık severek, isteyerek öğrenmeyi hedefledik. Bunun için duraklara hazırladığımız afişleri asarak herkesin matematik algısını değiştirerek matematiği kitap, okul, öğrenci ve öğretmen dörtgeninden çıkarıp günlük yaşamın bir parçası haline getirmek istedik.” ifadelerini kullandı.

Selda Tarhan, projeye katkıları nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Şirin’e de teşekkür etti.