Dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçan ancak kaza yapan bir araç içinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Alınan bilgiye göre Samsun yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir araç, aynı bölgede bulunan ağır vasıta araçlara çarptı. Kaçan aracın içerisinde bulunan üç şahıs yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 2067 adet sentetik ecza, 0,56 gr Sentetik Kannobinoid maddesi, 2,88 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında “TCK 188-Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.



(Yusuf ÇINAR)

