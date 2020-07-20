Dünyanın Merkezi’ne ‘dünya rekoru’ panosu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz Aralık ayında düzenlediği fidan dikme etkinliğinde 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan “1 saatte en fazla fidan dikme” dünya rekorunu 303 bin 150 fidan ile kıran Çorum’un bu başarısını hazırlattıkları pano ile hatırlattı.

Sosyal medya hesabından “Dünyanın Merkezi’ne yakıştı” başlığı ile yeni yaptırılan panoyu paylaşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın bu paylaşımına bir çok Çorumlu da olumlu yorumda bulundu.

(Haber Merkezi)