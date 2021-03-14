“Dünyanın merkezinde binalara değer katıyoruz”

İşyeri Sahibi, Firma Genel Müdürü Ahmet Tunç, 20 yıllık tecrübeye sahip olduklarını ve dış cephe, mantolama, ısı yalıtımı, iç dekorasyon işleri yaptıklarını belirterek, Çorum’da Filli Boya ve Doğal Taş TR Stones bayii olduklarını da ifade etti.

Ahmet Tunç, çalışma prensiplerini şöyle anlattı: “Yapacağımız işin genel mimari projesini çizerek işe başlıyoruz. Bu nedenle, Dünyanın Merkezi Çorum’da binalara değer katıyoruz. Sadece yalıtım yapmıyoruz, binanın kimliğini değiştiriyoruz.”

“Görsel projelere önem veriyoruz. Uzman ekibimizle ücretsiz keşif yapıp, yine ücretsiz görsel proje çiziyoruz. 3D çizimlerini bina sakinlerine sunarak onay aldıktan sonra tam güvenli iskelemizi kurup işe başlıyoruz.”

“Müşteri memnuniyeti olmazsa olmazımızdır. Tüm imalatlarımızda bina sakinlerine fabrika garantisi vererek, oluşacak tüm olumsuzluklarda, önce bayi, sonra fabrika desteği sunuyoruz.”

“Mantolama yaptığımız binalarda enerji kimlik belgelerini de veriyoruz. Amasya, Tokat ve Yozgat illeri ile ilçelerinde 200’den fazla projeye imza atmış bir firma olarak, şimdi de Çorum halkına hizmet vermekteyiz.”



(Haber Merkezi)

