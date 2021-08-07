“Dünyanın Merkezi tertemiz olsun”

Sıfır Atık Projesi kapsamında halkın çevre bilincini geliştirmek üzere eğitim seminerleri gerçekleştirmeye devam eden Çorum Belediyesi, “düzenlediği seminer kapsamında katılımcılara atık nedir, atık türleri, sıfır atık nedir, atık pil, bitkisel atık yağ, geri dönüşüm nedir, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün faydaları, israfın önlenmesi, atıkların doğada yok oluş süreleri, atıkların doğaya ve çevreye verdiği zararlar, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması” gibi konularda bilgiler verdi.

‘Çevreci Kadeş-Kardeş’ adı altında Mimar Sinan Gençlik Merkezi’ndeki yaz kurslarına katılan öğrenciler de sıfır atık seminerinden faydalandı. Seminerde öğrencilere israfın önlenmesi, çevre dostu tüketim alışkınlıklarının kazandırılması, kaynakların daha verimli kullanılması, çevresel risklerin azaltılması gibi konulara değinildi.

Seminer sonunda katılımcılara poşet kullanımını azaltmak için bez çanta, çam fidanı, tohumlu kalem hediye edildi.

(Haber Merkezi)

