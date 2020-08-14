Dünyanın Merkezi Çorum’a yeni totem

Şehrin ulusal ve uluslararası arenada oldukça ilgi çekmesini sağlarken tanıtımı açısından da önemli bir rol oynayan “Dünyanın Merkezi” tanımlaması, Çorum Belediyesi ve tüm Çorumlular tarafından sıkça kullanılmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçen ay içinde fidan dikme konusunda elde ettiğimiz Guinness Rekoruna ait totemi Saat Kulesi’nin hemen önündeki refüje yerleştirdiklerini hatırlatarak şimdi de 15 Temmuz Hürriyet Parkı’na da ikinci bir totem yerleştirerek ilimizin Dünyanın merkezi olmasına vurgu yaptıklarını söyledi.

Gittikleri her yerde “Çorumlu” olduğunu öğrendiklerinde birçok kişinin “Dünyanın merkezinden mi geliyorsunuz?” dediğini anlatan Başkan Aşgın, “Demek ki bu durum oldukça ilgi çekmiş. Biz de bu durumu kentin tanıtımı için en verimli şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili daha önce de bir totem vardı şu an bulunduğumuz yerin tam karşısında. O totem, Saat Kulesi ile birlikte fotoğraf çekimine pek müsait değildi. Yeni yerleştirdiğimiz bu şık totemle birlikte fotoğraf çekmek isteyenler aynı kadraja Saat Kulesi’ni de rahatlıkla yerleştirebilecek. Bundan böyle ilimize gelenler, hem Guinness rekoru hem de dünyanın merkezi oluşumuzu yansıtan totemlerle fotoğraf çekinebilecek. Bu da kentin tanıtımı için oldukça olumlu bir durum. Dünyanın merkezi Çorum’umuza ve tüm dünyaya hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)