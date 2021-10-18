“Dünyanın Merkezi” Çorum İstanbul Maltepe’ye taşınıyor

Kültür, sanat, tarih ve gastronomi alanları ile Çorum’un tanıtımını kapsayan İstanbul’daki 1. Çorum Tanıtım Günleri, Musa Tunoğlu’nun sahibi olduğu Tuna Organizasyon eliyle gerçekleştirilecek.

Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş, organizatör Musa Tunoğlu ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek, etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. İstanbul’dan gelen Federasyon Siyasi İşler Başkanı Hüseyin Akmaz ve Gençlik Kolları Başkanı Recep Akça da ziyarete katılırken, Çorum’dan Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Av. Ahmet Ünal, kızı Av. Aylin Ünal Hazımlı ve Osmancık’tan İsmail Kabakdere de hazır bulundu.

Tuna Organizasyon Sahibi Musa Tunoğlu, Çorum Tanıtım Günleri’nin İstanbul’un önemli noktalarındaki billboard ve raketlerle, afiş ve pankartlarla, kitle ulaşım araçlarında led ekranlar yoluyla ve sosyal medya reklamlarıyla milyonlara duyurulacağını, ayrıca 1 milyon sms mesajı gönderileceğini söyledi.

Etkinlik öncesi bir hafta boyunca duyurular yapılırken, bir gün önce de Üsküdar ve Kadıköy’de leblebi dağıtılacağını, etkinlik alanında ise İskilip dolması ikram edileceğini anlatan Tunoğlu, Tanıtım Günleri’nde 60 yöresel stant, 16 yemek standı, 25 kültür standı kurulacağını, 18 dönüm alanda, kültür çadırının 2.700 metrekare, yöresel stantlar çadırının ise 2.100 metrekare olduğunu, İBB tarafından kurulan sahne ve ses sisteminin tam profesyonel olduğunu ifade etti.

Dört gün boyunca etkinlikte sahne alacak sanatçılar ise şunlar: Yılmaz Cesur, Duygu Koçak, Metin Çay, Bahar Duman, Ali Gürsoy, Şevket Doğan, Orhan Canayakın, Yağmur Yalçın, Cideli Emin, Nazlı Dursun, Coşkun Sabah, Yılmaz Cesur, Serkan Bardak, İrem Bal, Oğuzhan Cevizci, Resul Dindar.

(Volkan SINAYUÇ)

