Dünyanın en dar yolunda restorasyon çalışmalarına start verildi

Çorum’da, Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan Dikiciler Sokağı’nda restorasyon çalışmalarına başlandı. Çorum Belediyesi tarafından ihale edilen 37 dükkanın yer aldığı dikiciler çarşısında, dükkanların boşaltılmasıyla birlikte çalışmalara start verildi.



Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken , özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektirdiği iki kişinin yan yana yürümekte zorlandığı dar sokak için yöre sakinleri, restorasyon çalışması yapılması yönünde istekte bulunmuştu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise gelen taleplere sıcak bakarak gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi. Yapılan ihale sonrası restorasyon çalışmalarına başlandı.



Yüklenici firma yetkilisi Ahmet Özekçin yaptığı açıklamada “ Önce toprak çalışmasına başlamış bulunuyoruz. İç ve dış ile çatı çalışmalarımızla restorasyon çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. “ dedi.

