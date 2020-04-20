Dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe korunuyor

Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor. Eskiden 37 esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, günümüzde ise 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğu, sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor.



EN SAKİN GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Kenti ziyaret eden yerli-yabancı turistlerin ilgisini çeken, düğün fotoğraflarına mekan olarak tercih edilen ve ayakkabı tamircilerinin yoğun olduğu sokak; tüm dünyanı etkisi altına alan koronavisürüs nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. İnsanların; sokağın dar oluşu nedeniyle, uzmanların sosyal mesafeye uymaları tavsiyesine zorunlu olarak uyduğu dikkat çekiyor. Projeyle turizme kazandırılması beklenen sokakta, sadece 2 ayakkabıcı dükkanı faaliyetini sürdürüyor.



İSTER İSTEMEZ KURALA UYULUYOR

Sokakta yıllardır ayakkabı tamiri işiyle uğraşan 5 çocuk babası İbrahim Kılpelit, "12 yaşından bu yana ayakkabı, çanta dikimi yaparak geçimimi sürdürüyordum. Koronavirüs salgını başladıktan sonra maalesef Dikiciler Çarşısı’nda iş yeri olanların pek çocuğunun yaşı 65 yaş üzeri olduğu için iş yerlerini açamamaktalar. Sadece bir iki dükkân açık. Ben de evimden buraya gelirken, tüm tedbirlerimi alıp iş yerime öyle geliyorum. Hatta maskesiz ve eldivensiz hiç iş yapmam, çünkü ben çalışmak zorundayım. Sokak haliyle dar, burada sosyal mesafe kuralına ister istemez uyuluyor” dedi.



“MESAFEMİZİ KORUDUK”

Öte yandan dar sokağı kullanarak karşı caddeye geçenler ise tek sıra halinde yürüdüklerini ve uzmanların sosyal mesafeye uymaları tavsiyesine uyduklarını söyledi. Kent sakini Ahmet Eğri, “Hepimizin sosyal mesafe kurallarına uyması gerekiyor. Bizde yürürken mesafemizi bu dar sokakta koruduk” diye konuştu.

Mehmet Erdek de “Koronavirüs nedeniyle hepimiz sosyal mesafe kurallarına uymak zorundayız” ifadelerini kullandı.