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'Dünyanın en dar çarşısı' açılıyor

Çorum'daki 66 yıllık Dikiciler Arastası, restorasyon sonrasında kazandığı nostaljik görünümüyle kentte geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı bir çarşı olarak ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Güncel 03.03.2022, 15:20 03.03.2022, 19:03
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Kentin en işlek yerlerinden Hürriyet Meydanı'na komşu olan 30 metre uzunluğunda, bir ucu 1,5, diğer ucu 2 metre genişliğindeki arastada (Çarşılarda veya alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu bölüm) ayakkabı tamircileri, bir buçuk metrekarelik 29 dükkanda onarım ve üretim yapıyordu.

Etrafında yer alan tarihi Saat Kulesi, Ulu Cami, Gupür Hamamı gibi yüzlerce yıllık geçmişe sahip eserlerle dikkati çeken arasta, iki kişinin yan yana zor yürüyebileceği sokakları ile "Dünyanın ticaret yapılan en dar sokakları" arasında gösteriliyor.

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan tarihi sokak, taş döşemeli zemini, arastayla yaşıt asma ağaçlarının dallarının sardığı tavanı ve nostaljik görüntüsüyle özellikle fotoğraf meraklılarının en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen tarihi arastanın, zamanla tahrip olması ve kent sakinlerinin talebiyle Çorum Belediyesince restore edilmesine karar verildi.

Yaklaşık 1 yıl süren restorasyon çalışmasıyla ilk günkü görünümüne kavuşan tarihi arasta, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor.

"Orijinal dokunun tamamı korundu"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, restorasyonun tamamlandığını ve geçici kabul aşamasına gelindiğini, tarihi Dikiciler Arastası'nın kısa sürede yeniden hizmete açılacağını söyledi.

Aşgın, 1956'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Hükümet Konağı'nın yerine Dikiciler Arastası'nın inşa edildiğini belirterek, "Burası 'dünyanın en dar arastası' olarak biliniyor. Ticaretin canlı olduğu, restorasyon sürecine kadar devam eden bir yer. İki metre enle başlayıp, 1,5 metreye kadar düşüyor. Farklı bir mimarisi olan, insanların hoşuna giden bir yapı burası. Bu arastayı yaklaşık bir yılda, tarihi dokusuna asla zarar getirmeden, dokuyu ayakta tutarak, kayıtlardaki renklerden bacadaki görsellere, aydınlatmasından asma ağaçlarına kadar hepsini korumak suretiyle güzel bir restorasyon yaptık ve tamamladık." diye konuştu.

Arastadaki 29 dükkanı kısa süre içinde yeniden eski sahiplerine teslim edeceklerini dile getiren Aşgın, etrafındaki tarihi doku ile arastanın şehrin cazibe merkezi olacağını kaydetti.

Çorum'un binlerce yıllık geçmişe sahip Hattuşa, Şapinova ve Alacahöyük gibi Hitit şehirlerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinin etrafında tarihi bir hazine var ancak şehir merkezimizdeki tarihi ve kültürel varlık nispeten daha az. Selçuklu ve Osmanlı mirası çok az sayıda eserimiz var. Kale, Saat Kulesi, Ulu Cami, müze binası gibi eserler var. Dikiciler Arastası da bu değerlerimizden biri. Buranın yok olup gitmesine göz yumamazdık. Yok olmaya yüz tutmuştu, insanların içinden geçmediği, geçerken korkar hale geldiği bir yer olmuştu. Tam bu anda müdahale ettik ve tarihi dokunun tüm unsurlarını korumak suretiyle hemşerilerimizin hizmetine inşallah birkaç ay içinde resmi açılışını yapmak suretiyle sunacağız."

"Arastanın bir ucu Ulu Cami'ye, diğer ucu da tarihi kent meydanına çıkıyor"

Çorum'un sahip olduğu potansiyele rağmen turizmden yeterince pay alamadığını söyleyen Halil İbrahim Aşgın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarihi dokuyu ayağa kaldırmak suretiyle yerli ve yabancı turistler açısından şehrimizde cazibe merkezleri oluşturmak istiyoruz. Dünyanın en dar arastasının içinden geçerken ahşabın kokusunu almak, asma ağaçlarının gölgelerinde serinlemek, taş yolda nostaljik yürüyüş yapmak insana çok iyi hissettiriyor. Arastanın bir ucu Ulu Cami'ye, diğer ucu da tarihi kent meydanına çıkıyor. İlimize gelecek turistlere çok önemli bir cazibe alanı oluşturacağına inanıyorum. Ülkemizin her yerinden insanları Çorum'a davet ediyoruz. Başta dünyanın en dar arastası olan bu arastamızı da görmeye davet ediyoruz."

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