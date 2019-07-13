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Dünyanın en çok atık bırakan ülkesi Çin

Dünyada atık krizine en çok sebep olan ülkeler belli olurken, Türkiye’nin bu listenin 10’uncu sırasında yer aldığı görüldü.

Dünyanın en çok atık bırakan ülkesi Çin

Dünyada atık krizine en çok sebep olan ülkeler belli olurken, Türkiye’nin bu listenin 10’uncu sırasında yer aldığı görüldü.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:30
Dünyanın en çok atık bırakan ülkesi Çin

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, ülkelerin atık krizi etkilerine yönelik yapılan araştırma raporunu inceledi. PRNet’in Maplecroft verilerinden ve medya yansımalarında derlediği bilgilere göre, dünyada atık krizine en çok sebep olan ülkeler belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin dünya atık krizine yüzde 1,5 etki ettiği ve 10’uncu sırada yer aldığı görüldü. Ülke nüfusunun dünya nüfusunun yüzde kaçını oluşturduğuna da bakılırken, Türkiye’nin dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturduğu kaydedildi. Nüfusuna oranla atık krizine en fazla sebep olan ülke ile ise Amerika olurken, yüzde 12 oranında etki sağlandığı saptandı. Amerika nüfusunun dünya nüfusuna oranı ise yüzde 4 olarak tespit edildi. Atık krizinin en yüksek olduğu ülke ise Çin olurken etkisinin yüzde 15 olduğu saptandı. Çin’in dünya nüfusuna oranı da yüzde 19 olarak görüldü. Listenin ikinci sırasında da dünya nüfusunun yüzde 18’ini oluşturan Hindistan yer alırken, atık krizine yüzde 12 etki ettiği kaydedildi.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2019 yılının başından itibaren atıklarla ilgili 41 bin 512 haber çıkışı tespit edilirken, başlatılan sıfır atık projelerinin medyanın da gündeminde yer aldığı görüldü. (Haber Merkezi)

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