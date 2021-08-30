“Dünyanın en büyük kahramanlık mücadelesi”

Coşgunsu, “İstiklalimizin dönüm noktası olan, dünyanın en büyük kahramanlık mücadelelerinden olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin zafer ile sonuçlandıran ve 30 Ağustos gününü Zafer Bayramı olarak kutlamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, canlarını hiç düşünmeden bu topraklar için feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum.

Bu vesile ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutlarım” dedi. (Haber Merkezi)

