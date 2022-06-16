Dünyanın en büyük insani yardım kuruluşları arasında… KIZILAY 155 YAŞINA GİRDİ

Çorum Kızılay Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, “Bugün dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların umudu olan Kızılayımız sizlerin sayesinde bugünlere gelmiştir. Bu onur hepimizindir” dedi.

Bir grup hekim tarafından 154 yıl önce “Osmanlı Hasta ve Yaralı Askerlere Yardım” gayesi ile kurulan Türk Kızılay, kuruluş yıldönümünün onurunu yaşıyor. 1877 yılında “Osmanlı Halil-i Ahmer Cemiyeti”, 1923 yılında “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti” ve 1935 yılında “Türkiye Kızılay Cemiyeti” adını alan Türk Kızılay’ı, bugün için dünyanın en büyük insani yardım cemiyetleri arasında yer almaktadır.

HER CEPHEDE MEHMETÇİĞİN, HER AFETTE HALKIN YANINDA

Mehmetçiğe yardım amacıyla kurulan Kızılay, kuruluşundan bugüne kadar Mehmetçiğin görev aldığı her cephede yerini almıştır. 1. Dünya Savaşında ve Kurtuluş Savaşında her cephede Mehmetçik ile yan yana olan Kızılay, Cumhuriyetin kurulması ile birlikte çalışmalarını toplumsal alana kaydırmış, ülkemizin yaşadığı her afette milletinin yanında olmuştur.

80’E YAKIN ÜLKEDE İYİLİK BAYRAĞI

Gönüllüler tarafından kurulan ve bugün de çalışmalarını gönüllülerin ve bağışçıların verdiği destek ile yürüten Kızılay, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra her yıl dünyada 80’e yakın ülkede milletimizin iyilik bayrağını dalgalandırmaktadır. Ülkemizin kan ihtiyacının neredeyse tamamını gönüllü kan bağışçılarından alarak hastanelere ulaştıran Kızılay, milyonlarca hasta ve yaralının hayata tutunmasını sağlamaktadır. Ülke çapında işlettiği hastaneler, tıp merkezleri, aşevleri, gençlik kampları, huzurevleriyle milyonlarca ihtiyaç sahibine hayırseverlerin iyilik ellerini ulaştıran Kızılay, çeşitli coğrafyalarda bulunan 19 daimi delegasyonu ile dünyadaki mazlumların da umudu haline gelmiştir.

HÜSEYİN KILIÇ: “DÜNYADA AÇIK ARA ÖNDEYİZ”

Kızılay Şube İl Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin iyilik çınarına can veren tüm gönüllülere ve bağışçılara teşekkür ederken, “Bugün dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların umudu olan Kızılayımız sizlerin sayesinde bugünlere gelmiştir. Bu onur hepimizindir” dedi.

Kılıç şöyle devam etti: "Yıllık 80'i aşkın ülkede doğrudan ve dolaylı olarak insani yardım faaliyeti yürütüyoruz. Bugün Türk Kızılay, yardım ulaştırılan yabancı ülkeler sayısı itibarıyla Kızılay ve Kızılhaç hareketinin 192 üyesi arasında dünyada açık ara öndedir, birincidir. Ülkelerde yıllık yaklaşık 8,5-9 milyon insana yardım ve koruma sağlıyoruz, bu alanda da açık ara öndeyiz. Üçüncü bir alan ise bu konulara ayırdığı bütçe, bütçenin verimliliği, maliyet-etkinlik açısından baktığımızda da dünyanın en verimli ulusal, mali perspektiften en etkili ulusal cemiyetidir. Kızılay, bu üç klasmanda liderliğini sürdürmektedir."

KIZILAY’IN DAYANIŞMA YILI

Kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Av. Hüseyin Kılıç, "Günde 25-30 bin insanın evini terk etmek zorunda kaldığı bir süreçteyiz. Dünyada 2018'de evini silah zoruyla terk etmek durumunda kalmış insan sayısı 80 milyonken bugün Ukrayna kriziyle beraber 100 milyonu aşmış durumda. Bu topraklar yıllarca mazluma, mağdura, mülteciye, darda, yolda kalmışa sığınak oldu. Bu topraklar, insanların onurunun korunduğu, ölümden kurtarıldığı ve o insanlara onurlu bir gelecek sunulduğu, aslında bir 'barış adası' oldu. Bunun da devam etmesini arzu ediyoruz. Dayanışma Yılı'nda da elimizden geldiği kadar önce kendi aramızdaki dayanışmayı artırmak sonrasında da elimizin uzanabileceği kim varsa, gücümüzün, nefesimizin yettiği kim varsa, insan olarak ona elimizi uzatıp bu dayanışmayı sergilemeyi arzu ediyoruz." dedi.

(Haber Merkezi)