Dünyanın bütün çiçeklerini serelim annemizin ayaklarına
Yarın Anneler Günü…Annemize sevgimizi, saygımızı, minnet duygumuzu sunacağımız kutlu gün…Ebediyete intikal etmiş olanları, rahmetle, şükranla anacağımız, yaşayanları başımıza taç yapacağımız, ayaklarının altına dünyanın bütün çiçeklerini sereceğimiz gün…
Güncel 07.05.2022, 01:08 06.05.2022, 19:14
7
Pandemi sürecinin kısıntıları nedeniyle iki yıldır annesini kucaklama fırsatı bulamamış olanlar için, doya doya kucaklama, sonsuz vicdan borcunu hissetme, hissettirme, o özverili ellerini saygıyla, sevgiyle öpme günü…
Yüreğimizin en derin yerinden gelen “Seni seviyorum canım annem” cümlesini haykırırcasına sunma günü…
Tüm anneler! Anneler Gününüz kutlu olsun. Sevgi, saygı, şükran hepinize!..
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
8°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|36
|50
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|34
|28