Dünyanın bütün çiçeklerini serelim annemizin ayaklarına

Pandemi sürecinin kısıntıları nedeniyle iki yıldır annesini kucaklama fırsatı bulamamış olanlar için, doya doya kucaklama, sonsuz vicdan borcunu hissetme, hissettirme, o özverili ellerini saygıyla, sevgiyle öpme günü…

Yüreğimizin en derin yerinden gelen “Seni seviyorum canım annem” cümlesini haykırırcasına sunma günü…

Tüm anneler! Anneler Gününüz kutlu olsun. Sevgi, saygı, şükran hepinize!..

