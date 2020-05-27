Dünyada yaklaşık 1 milyar bisiklet olduğu ortaya çıktı

Medya takip kurumu Ajans Press, bisikletler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2000 yılında bisikletler ile alakalı 4 bin 56 basına haber yansıdığı tespit edildi. Günümüze geldiğimizde ise 2019 yılının başından itibaren çıkan haber sayısı 53 bin 246 olarak görüldü. Yıl içinde çıkan haberler artarken,yapılan bisiklet turlarının ve son zamanlarda artan bisiklet yollarının gündemde olduğu görüldü. Özellikle karantina sürecinin ardından bisiklet satışlarının ve kullanımın artacağı ise öngörülen başlıklar arasında yer alıyor.

EN FAZLA BİSİKLET ÇİN’DE

Ajans Press’in, Bicycle-Guider.com verilerinden elde ettiği bilgiler göre, dünyada yaklaşık 1 milyar adet bisiklet olduğu ortaya çıktı. Tam olarak net rakam verilmezken bisikletlerin birçoğunun (450 milyon) Çin’de olduğu görüldü. İlk 5’de yer alan diğer ülkeler ise 100 milyon ile ABD, 72 milyon 540 bin ile Japonya, 62 milyon ile Almanya, 40 milyon ile Brezilya oldu. Türkiye bu listede yer almazken,Kopenhag 2016 yılında ülkedeki bisiklet sayısının arabalardan fazla olduğunu açıkladı.Bunun yanı sıra en bisiklet dostu ülkelerin başında Danimarka yer alırken, her 10 kişiden 9’unda bisiklet olduğu saptandı. AB ülkeleri içerisinde ise en büyük bisiklet ithalatçısının ise İngiltere olduğu verilen diğer bilgiler arasında yer aldı.