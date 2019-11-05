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“Dünyada lider konumda olan değirmencilik sektörü, ülkemizde yeterli desteği görmüyor”

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Antalya'da 2. Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi’ni gerçekleştirdi.

“Dünyada lider konumda olan değirmencilik sektörü, ülkemizde yeterli desteği görmüyor”

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Antalya'da 2. Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi’ni gerçekleştirdi.

05 Kasım 2019 Salı 23:18
“Dünyada lider konumda olan değirmencilik sektörü, ülkemizde yeterli desteği görmüyor”

Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, ülkeye katma değer üretmeye devam ettiklerini belirterek, "DESMÜD olarak 135 ülkeye makine ihraç ediyoruz. Ülkemizin makine ihracatının yüzde 25'ini biz gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Tamamen yerli ve milli üretim olan ve bu ülkenin öz evlatlarının elinden çıkan makinelerimizi dünyaya pazarladıklarını vurgulayan Demirtaşoğlu, bu yılın sonunda ihracat hedeflerinin 2 milyar dolar, 2020 yılında 2,6 milyar dolar ve Cumhuriyetimizin 100. yılında da 7 milyar dolar olduğunu söyledi.

Zeki Demirtaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün bizler ülkemize sadece dolar girdisi sağlamıyor, istihdam da sağlıyoruz. Sektörümüzde çalışan 35 binden fazla insanımız var. Bu rakam çarpan etkisiyle 100 binleri geçiyor. Bu anlamda da vatan, millet için daha fazla neler yapabilirizin peşindeyiz. Dünyada lider konumda olan Türk değirmencilik sektörü, ülkemizde yeterli desteği göremiyor. Ancak bu sorunu da aşıp, sektörümüzün hak ettiği ilgiyi görmesini sağlayacağız."

(Haber Merkezi)

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