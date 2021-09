“Dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülkeyiz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Çorum’da partisinin düzenlediği basın toplantısına katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile partililer katıldı.

Çevre şehir ve kültür anlamında Çorum’u ziyaret ettiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, burada yaptığı konuşmada “Meydan Projesi gerçekten çok değerli bir proje olmuş, oradan yürüyerek buraya geldik. Çorum’umuzda şu ana kadar gördüklerimiz ve bundan sonra göreceklerimiz de eminim bana göre de çok faydalı, amacına uygun ve gerçekten yenilikleri yerinde görmenin memnuniyetiyle de buradan ayrılacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanının liderliğinde AK Parti kadroları olarak Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Karaaslan, “Şehirlerimizin her birinde, ülkemizin her bir metre karesinde verilen bu önemli mücadelenin en önemli parçası teşkilatlarımızdır. Bizi bir arada tutan en önemli şey ülkemize duyduğumuz sevdamız. Onu daha ileriye taşıma arzumuz.” diye konuştu.

“MUHALEFET, ALGI SİYASETİ YAPIYOR”

Son dönemde Türkiye’de muhalefet tarafından yapılan siyasetin yalan iftira, algı ve gerçek olmayan bir zemine oturtulduğunu ifade eden Karaaslan, “Algı üzerinden yapılan bir siyaset var. Öyle değil midir ki sınavlardan 24 saat kadar önce Katarlı öğrenciler tıp fakültesine sınavsız girecekler yalanını uyduran. Afgan mültecilerle ilgili bir buçuk milyon ülkemizde diyen ve bir takım videolar yayan. Biz aslında hakikati temsil ediyoruz değerli dava arkadaşlarım hakikatin temsilcileriyiz. AK Parti siyasetinin parçası olsun ya da olmasın bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. AK Parti’de birlikte siyaset yapalım ya da yapmayalım, bırakın siyaset yapmayı bize oy versin ya da vermesin bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Bu ülkeyi gelecekte daha güçlü ve büyük Türkiye idealini aslında hep birlikte paylaşmalıyız. Dolayısıyla siyaseti de bu zeminde yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

“YAPICI ELEŞTİREYE HER ZAMAN AÇIĞIZ”

Karaaslan şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu yalanlar, bu iftiralar gerçeği anlatan biri varsa orada o anda sabun köpüğü gibidir çok çabuk yok olur uçuşur gider. Ama eğer hakikati söyleyen biri yoksa işte o zaman demir bir bilyeye dönüşür ve çok yara verir. Gerçekten de bizim teşkilatımızın varlık nedeni sadece seçim zamanlarında sahada olmak ve oy talep etmek değil vatandaşlarımızdan bizim teşkilatlarımızın varlık nedeni seçim olur olmaz vatandaşın derdiyle dertlenmek, vatandaşımızın gönlüne dokunmak. Gerçekler üzerinden karşı tarafın yapıcı eleştirilerine her zaman açığız. Ama şu an mücadele ettiğimiz şey eleştiri olma zemininin çok uzağında, gerçekten hiç akla gelmedik, hayale gelmedik bir takım algı operasyonları üzerinden bir mücadele veriyoruz.”

“ÖZGÜVENİMİZİ YENİDEN KAZANDIK”

‘Yapacağımız çok iş var diyen’ Karaaslan, ülkenin dört bir kesiminde bütün imkanları vatandaşlar için erişilebilir kıldıklarını, tedavi için İstanbul’a gitmesi gerekmeyen, üniversite için büyükşehirlere gitmek zorunda kalmayan milyonlara ulaştıklarını söyledi. Karaaslan, bu büyük değişim ve dönüşümün mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye’nin bugün sahip olduğu en önemli şeyin bir dönem unuttuğu özgüveni olduğunu dile getiren Karaaslan, “Özgüvenimizi yeniden kazandık. Milli savunma sistemlerinden yerli teknolojilere, milli ve yerli üretimden şehirlerimizin gelecek hayallerine kadar, bugün her birimizin yerli hayallerine kadar değişti.” dedi.

“EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKEYİZ”

‘Allah’ın izniyle bütün badirelerden güçlenerek çıktık’ diyen Karaaslan, "Kovid-19 salgınıyla mücadeleden de inşallah güçlenerek çıkacağız çünkü büyüme rakamları onu gösteriyor. Bu, ekonomik olarak vatandaşımıza henüz tam olarak yansımamış olsa da, ekonomik veriler anlamındaki bu başarımız inşallah en kısa zamanda vatandaşımıza da yansıyacak. Dolayısıyla ekonomisiyle, adalet sistemiyle, güçlü altyapısıyla, sağlık sistemiyle, diğer bütün önemli yapı taşlarıyla birlikte geleceğe çok daha güçlü şekilde yürümeye devam edeceğiz. Biz inandık, hep diyoruz ki 'öldürmeyen Allah güçlendirir.' Her badireden güçlenerek çıkıyoruz. Bugün dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke olabiliyoruz ve bütün bunların da hayatımıza yansımalarını inşallah en kısa zamanda yine hep birlikte yaşayacağız. Böyle zorlu bir süreç atlattık. Cumhurbaşkanımız her hafta sonu açılışlar yaptı. Yatırımları asla durdurmadık. Hiç vazgeçmedik, geri adım atmadık. Her zaman çarklar mümkün olabildiğince dönsün istedik. İnşallah zor kısmını atlattık, bundan sonra teşkilat ve diğer çalışmalarımızda bütün kurallara riayet ederek çalışmaya devam edelim ki inşallah ülke ve dünya olarak bu salgın sürecinden de en kısa sürede kurtulup, eski hayatımıza dönelim. Daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz, aşacak çok engelimiz, ulaşacak çok zaferimiz var.” ifadesini kullandı. (Nurdan AKBAŞ)