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“Dünyada ekonomi tıkandı, Türkiye ise halâ koşuyor”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Bayat’a bugüne kadar 1 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

Güncel 15.11.2020, 18:54
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“Dünyada ekonomi tıkandı, Türkiye ise halâ koşuyor”

“Halkımız istedi biz yaptık” diyen Ceylan, “Şuana kadar Bayat’ta şunu istedik yapılmadı denilebilir mi? Bayat halkı doğalgaz istiyorsa onu da yapacağız. İlçemize gençlik merkezini de kazandıracağız” dedi.

Salgın döneminde Çorum’a 132 milyon lira ihtiyaç sahiplerine ödeme yapıldığının bilgisini veren Ceylan, “Dünyada ekonomi tıkandı, Türkiye’de koşuyor hâlâ. Türkiye’de ise karşılıksız 300 milyar yardım yapıldı” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve isim vermeden muhalefeti eleştiren Ceylan, Macron’un ‘Bizim Türk milletiyle derdimiz yok, bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan’ yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, “Senin Türk milletiyle derdin olmayabilir. Senin cumhurbaşkanımızla derdin varsa Türk milletinin de seninle derdi vardır. Bunu böyle bilmesi gerekir. Türk milleti ile Recep Tayyip Erdoğan’ın arasına kimse giremez. Cumhurbaşkanımızın tek derdi var millet. Cumhurbaşkanımız artık talimat almıyor talimat veriyor. Cumhurbaşkanımız tek talimatı milletten alır. Millet ne derse cumhurbaşkanımız onu yapıyor” diye konuştu. (İHA)

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