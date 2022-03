“Dünyada barışın sağlanması ve ülkemizin huzuru için dua edelim”

“Rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak bilinen, üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili’ni idrak etmenin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını” vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ceylan; “Can taşıyan her varlığa merhametin, Rabbimize sonsuz itaat ve teslimiyetin nişanesi olan Berat, bizlere kulluk bilincini kuşanarak hata ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu kazandırır” dedi.

“Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil geceleri; insanları birbirlerine yaklaştıran, kaynaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, dini duyguların yoğunlaştığı, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak, gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimidir” ifadelerini kullanan Ceylan “Berat Kandilinde, Sevgili Peygamberimizin; “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum…” şeklindeki yönelişi ile aynı duygular ve umutlarla yapılacak tüm duaların dünyada barışın sağlanması, ülkemizin huzuru, milletimizin sağlık ve sıhhati, insanlığın kurtuluşu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Berat Kandili’nin hayatımıza tam olarak yansıması temennisiyle başta sağlık olmak üzere, herkese bereketli, huzurlu ve mutlu günler getirmesi temennisinde buluna Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslâm Aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin barış, sağlık,mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyorum. İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu müstesna günlerin, toplumumuzda var olan iç huzur ve birlikteliğini daha da pekiştireceğine inanıyorum”

(Volkan SINAYUÇ)