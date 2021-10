“Dünyada 45 milyondan fazla görme engelli var”

Altı Nokta’nın açıklaması şöyle:

“Engelli olmayı ya da engelli doğmayı kendimiz seçmedik. Bu duruma, ülkemizin olumsuz yaşam koşulları ve hükümetlerin ağır ihmali de eklendiğinde bize armağan edildi diyebiliriz. her beş saniyede bir kişi ve her dakika bir çocuk, görme engelli (IAPB) olmaktadır. Körlük, yalnızca bir sağlık problemi değil aynı zamanda sosyal bir engeldir. Dünyada 45 milyondan fazla insan görme engelli ve her yıl bu sayıya 1-2 milyon görme engelli eklenerek artmaktadır. Bu oranlara rağmen Kentlerimiz, açık alanlarımız, konutlarımız ve toplu taşıma araçlarımız, engelliler yok sayılarak planlanmıştır. Haklara, hizmetlere, mekânlara ve bilgiye erişebilmemizin önünde büyük engeller bulunmaktadır.

Altınokta Körler Derneği olarak bu olumsuz gidişe sesimiz yettiğince ‘DUR!’ diyoruz ve yetkilileri göreve çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)