“Dünyada 1.8 milyar insan yeterli barınmadan yoksun”

SAĞLIKLI BİR DÜNYA İÇİN TEMİZ ÇEVRE

Dünya Mimarlık günü 1985 yılından bu yana her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü, BM Dünya Kent Gününe parelel olarak kutlanır.

Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından bu yılki tema “Sağlıklı Bir Dünya İçin Temiz Çevre” olarak belirlenmiştir.

Mimarlık Günü bu sene 4 Ekim 2021’de (bugün) kutlanıyor.

Uluslararası Mimarlar Birliği bu temayla üç temel alana odaklanarak 2030’da küresel kalkınma gündemine katkıda bulunmayı umuyor; barınma, kamusal alanlar ve bunların iklim değişikliği ile ilişkisi.

Mimarlık, insanın içinde bulunduğu yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır. Yeni bina tasarlama, eski binaları onarıp eski durumuna getirme ve hali hazırda binaları kullanmanın yeni yollarını geliştiren kişidir mimar.

Uluslararası Mimarlar Birliği tüm insanların yeterli barınma hakkına sahip olması gerektiğine inanıyor. Dünya çapında 1,8 milyardan fazla insan yeterli barınma hakkından yoksun.

Devam eden COVİD-19 salgını kamu binalarının ve açık alanların geleceği nasıl gördüğümüzü şekillendirmede önemli bir etkiye sahip oldu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, şehirlerin küresel CO2 emisyonlarının %75’inden sorumlu olduğunu, ulaşım ve binaların bunun en büyük sorumlusu olduğu düşünülüyor. Mimarlar sadece yeni sürdürülebilir kalkınma gündemine duyarlı olmalarını değil aynı zamanda uygulanması ve evriminde aracı olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Mimarlar yapılı çevrenin zorluklarına yanıt verecek binalar tasarlayarak, barınma, kamusal alanlar ve iklim değişikliği sorunlarına yardımcı oluyorlar.

Tüm meslektaşlarımızın Mimarlar Günü kutlu olsun.

H.Levent ÇÖPHÜSEYİNOĞLU

Mimar

Mimarlar Odası Çorum Şube Başkanı

