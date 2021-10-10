Dünya Yumurta Günü’nde… Halka yumurta
Güncel 10.10.2021, 18:43 10.10.2021, 18:44
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Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile Borsa Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Dünya Yumurta Günü nedeniyle önceki gün Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ettiler.
Başkan Aşgın, görüşmeden sonra, Özkubat ve Kaya’nın getirdiği “protein kaynağı” yumurtaları, Belediye önünde Çorumlu hemşehrilerine ikram etti.
(Haber Merkezi)
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