“Dünya Tütünsüz Günü” Etkinlikleri

Sigaranın, doğum öncesi dönemden başlayarak, çocuk ve erişkinlikte ölüme kadar götüren 50’nin üzerinde sağlık sorununa yol açtığının anlatıldığı açıklamada, sigaranın önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinin en önde gelenlerinden biri olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, 700 milyon çocuğun yani dünyadaki çocukların yarısının sigara dumanına maruz kaldığının ifade edildiği açıklamada, Her yıl dünyada 600 binin üzerinde kişinin sigara dumanına maruz kalmaları sonucu öldüğü vurgulandı. Toplumu pasif sigara dumanının zararlarından korumanın yegâne yolunun sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda yasaklanması olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği üzere 31 Mayıs tarihi, tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilincinin artırılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edilmiş olup tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Bu kapsamda Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda panel düzenlenmiştir. Toprak Sanayi Ortaokulu ile Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu öğrencilerinin yapmış olduğu resimlerin yer aldığı resim sergisi ve Meslek Yüksekokulu grafik tasarımı sergisinin de yer aldığı panele Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Tıp Fakültesi Dekanı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı kurum yöneticileri ile kurum personeli katıldı. Panelde Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Gülhan ve öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Erçel Diken tarafından tütün kullanımı ve kanser konularında katılımcılara sunum yapıldı. Konuşmaların sona ermesiyle resim ve grafik sergisine geçildi.”

(Haber Merkezi)