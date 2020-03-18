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“Dünya, Türk’ün gücünü bir kez daha Çanakkale’de gördü”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Kadın Kolları Başkanı Meryem, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla anma ve kutlama mesajı yayınladı.

“Dünya, Türk’ün gücünü bir kez daha Çanakkale’de gördü”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Kadın Kolları Başkanı Meryem, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla anma ve kutlama mesajı yayınladı.

18 Mart 2020 Çarşamba 19:58
“Dünya, Türk’ün gücünü bir kez daha Çanakkale’de gördü”

Çanakkale Zaferi’nin dünya tarihini değiştirdiğini hatırlatarak 105. yılında bu kutlu zafere giden yolda mücadele eden tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle andığını dile getiren AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demir, “Çanakkale, kadını erkeği, genci yaşlısı ile toplumun tüm kesimleri tarafından ulusal kurtuluşa giden yolda topyekun mücadele edenlerin, 'Evlatsız olur ama vatansız olmaz' diyerek elleri kınalı yavrularını cepheye gönderen anaların evlatlarının mücadelesinin adıdır” diye konuştu.

Dört bir yanı düşmanlarla çevrili yurdumuzda Türk’ün gücünü Çanakkale’de tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğimizi de vurgulayan Meryem Demir, “Çanakkale Zaferi' nin 105. yıl dönümünde mukaddes mücadeleleri ile bizleri düşman işgalinden koruyan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehadet uğruna mücadele eden tüm aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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