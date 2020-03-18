Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -3°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
86778
ALTIN
314.409
DOLAR
6.4223
STERLİN
7.7189
EURO
7.0410

“Dünya tarihinin en önemli savaşı”

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şefkat Güler, 1915-1916 yılları arasında Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul'u ele geçirmek isteyen İtilaf Devletleri ile Osmanlı ordusu arasında yapılmış olan Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihinde önemi ve yerinin çok büyük olduğunu söyledi.

“Dünya tarihinin en önemli savaşı”

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şefkat Güler, 1915-1916 yılları arasında Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul'u ele geçirmek isteyen İtilaf Devletleri ile Osmanlı ordusu arasında yapılmış olan Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihinde önemi ve yerinin çok büyük olduğunu söyledi.

18 Mart 2020 Çarşamba 00:10
“Dünya tarihinin en önemli savaşı”

Tarih boyunca Türklerin hep savaş veren ve mücadele eden bir millet olduğunu belirten Güler, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“İşte Çanakkale de bunların en önemlilerinden birisidir. Modern silahlarla donatılmış ordunun karşısında, ateş almaz tüfeklerle, patlamaz toplarla, yalın ayak, aç bir mide ile kazanılmış bir zaferdir Çanakkale. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi bir büyük insanın tarih sahnesine çıktığı, Seyit Onbaşının 230 okka gülle ile koca gemiyi sulara gömdüğü, kurşunların havada çarpıştığı, Türk'ün kahramanlığının resmi bir vesika olduğu savaştır Çanakkale. O sene memleketteki liselerin ve üniversitelerin çoğu mezun verememiş, çünkü hepsi savaşta şehit olmuşlardır. Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum’ dediği zaferdir.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Bakan Koca’dan Corona virüsü açıklaması: "İlk ölüm gerçekleşti"
Bakan Koca’dan Corona virüsü açıklaması: "İlk ölüm gerçekleşti"
Çorum İHH'nın 17. yardım TIR'I İdlib için yola çıktı
Çorum İHH'nın 17. yardım TIR'I İdlib için yola çıktı
Amasya OBM filosuna 6 iş makinesi
Amasya OBM filosuna 6 iş makinesi
Gür’den Başkan Aşgın’a dezenfekte teşekkürü
Gür’den Başkan Aşgın’a dezenfekte teşekkürü
Perakende satış hacmi arttı
Perakende satış hacmi arttı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim