“Dünya tarihinin en önemli savaşı”

Tarih boyunca Türklerin hep savaş veren ve mücadele eden bir millet olduğunu belirten Güler, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“İşte Çanakkale de bunların en önemlilerinden birisidir. Modern silahlarla donatılmış ordunun karşısında, ateş almaz tüfeklerle, patlamaz toplarla, yalın ayak, aç bir mide ile kazanılmış bir zaferdir Çanakkale. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi bir büyük insanın tarih sahnesine çıktığı, Seyit Onbaşının 230 okka gülle ile koca gemiyi sulara gömdüğü, kurşunların havada çarpıştığı, Türk'ün kahramanlığının resmi bir vesika olduğu savaştır Çanakkale. O sene memleketteki liselerin ve üniversitelerin çoğu mezun verememiş, çünkü hepsi savaşta şehit olmuşlardır. Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum’ dediği zaferdir.” (Haber Merkezi)