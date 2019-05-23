Dünya Metroloji Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Etkinlikler kapsamında başta Mustafa Çiftçi olmak üzere ÇESOB Başkanı Recep Gür ve çok sayıda Oda’yı ziyaret eden Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak ve beraberindeki heyet, Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda günün önemi ile ilgili bir sunum yaptıktan sonra okulun bahçesinde ölçü ve tartı aletleri ile bunların doğrulamasında (muayenesinde) kullanılan etalonların sergisini gezdi.

Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Yiğit, Müdür Yardımcıları, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Süleyman Alıç, “İnsanoğlunun dünyaya geldiği günden bugüne ve ölünceye kadar hayatın her anında ve her kademesinde kullandığı ve kullanmak zorunda olduğu ölçü aletleri vardır. Ölçü ve ölçme aletleri ile ilgili çalışmalar metroloji ile anılmaktadır.

Ölçüm bilimi anlamına gelen “Metroloji”nin tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Yıllar içerisinde ticaretin insan hayatında daha fazla yer almasıyla birlikte ülkeler arası ilişkiler de artmaya başlamış ve ülkeler arası farklı ölçüm birimleri ve yöntemleri kullanılmasından dolayı ticarette büyük sorunlar yaşanmıştır. Bunun neticesi olarak özellikle ağırlık ve uzunluk birimlerini karşılaştıracak, bu konuda birliği sağlayacak bir ölçme sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda hem ortak bir birimler sistemi oluşturmak hem de farklı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Osmanlı Devletinin de aralarında bulunduğu 17 ülke tarafından 20 Mayıs 1875 tarihinde Paris’te Metre Konvansiyonu imzalanmıştır. Bu tarih günümüzde 80’den fazla ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle “Dünya Metroloji Günü” olarak kutlanıyor” dedi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Alıç, konuşmasının devamında elektrik sayacı, su sayacı, doğalgaz sayacı, taksimetre, takograf cihazları, akaryakıt sayacı, LPG sayacı ile terazi ve baskül ile ilgili muayene ve damga işlemleri hususunda bilgilendirme yaptı.

Bu ölçü aletlerinden evlerimizde kullanılan elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının 10 yılda bir periyodik muayenelerinin yapıldığını, taksimetre, takograf, akaryakıt ve LPG sayacı ile marketlerde, pazarlarda, eczanelerde, kuyumcularda ve diğer ticari faaliyetlerde kullanılan teraziler ile yüksek çekerli basküllerin (Kantarlar) 2 yılda bir, egzoz gazı analiz cihazlarının ise her yıl muayeneye tabi tutulduklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ölçü Ayar Memuru Muharrem Ceylan ise yasal metroloji ve 3516 sayılı kanun kapsamında bulunan tüm ölçü ve ölçü aletlerinin tanımı, kullanımı ve denetimi hakkında bir sunum yaptı.

(Haber Merkezi)